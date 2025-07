LIVE Cobolli-Zhukayev 2-0 Wimbledon 2025 in DIRETTA | azzurro avanti di un break nel primo set!

Il live di Cobolli Zhukayev al Wimbledon 2025 si infiamma: l'azzurro è avanti di un break nel primo set e il pubblico è in fibrillazione. Ogni punto racconta una sfida di pura intensità tra talento e strategia. Resta con noi per seguire ogni scambio e vivere insieme questa emozionante battaglia sul campo. La partita promette sorprese e grandi emozioni!

40-30 Doppio fallo per Cobolli, seconda di servizio deviata dal nastro in corridoio. 40-15 Serve sul rovescio del kazako Cobolli e il romano ha ragione, visto l'errore in risposta. 30-15 Ottima prima di servizio slice e col dritto a sventaglio porta a casa il punto. 15-15 Rimane sulle corde di Cobolli la smorzata, che era giusta tatticamente. 15-0 Ace centrale di Cobolli! C'E' IL BREAK DI COBOLLI!!! L'azzurro avanti 2-0 nel primo set, rispondendo molto bene nei piedi del kazako. Il romano va a servire. 0-40 Manovra splendidamente col dritto Cobolli e il kazako si muove troppo lentamente e non riesce a recuperare.

