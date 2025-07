Obesità il 43% dei lombardi è grasso | in sovrappeso anche 1 bambino su 4 Si corre ai ripari

Obesità? Un allarme crescente che coinvolge oltre 3,5 milioni di lombardi, tra adulti e bambini. Con il 43% della popolazione adulta in sovrappeso e più di un bambino su quattro colpito da problemi di peso, è ora di correre ai ripari e adottare stili di vita più sani. La sfida è aperta: il futuro della nostra regione dipende da come affrontiamo questa emergenza.

Milano, 1 luglio 2025 - I cittadini lombardi? In sovrappeso, quando non obesi. Secondo i dati dell'Istat il 43% della popolazione adulta, ovvero quasi una persona su due, è in eccesso ponderale, ovvero il 33 per cento è in sovrappeso e il 10 per cento è obeso. Il problema del grasso in eccesso riguarda anche 1 bambino su 4: più del 25 per cento tra gli 8 e i 10 anni è sovrappeso o obeso. 3,5 milioni di lombardi con problemi di peso. Obesità? Un percorso di cura. Rete regionale dell'Obesità. Tavolo regionale permanente.. 3,5 milioni di lombardi con problemi di peso. L'obesità è una condizione che impatta gravemente sulla salute.