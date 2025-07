Napoli sfuma definitivamente l’attaccante | è in sede per la firma

Napoli ha definitivamente perso l'occasione di ingaggiare l’attaccante 232: il giovane talento, infatti, ha scelto un'altra squadra di Serie A, lasciando gli azzurri a bocca asciutta. Le voci di mercato si fanno sempre più frenetiche, mentre la società azzurra lavora senza sosta per costruire un reparto offensivo all’altezza delle aspettative, puntando a competere ai massimi livelli con i nuovi acquisti di grande calibro. La rosa si arricchisce, ma il sogno di portare a Napoli il promettente attaccante svanisce.

Nulla da fare per gli azzurri: il giovane bomber ha scelto un'altra squadra di Serie A. La conferma arriva proprio in queste ore Sono giorante sempre più calde e vive per il calciomercato estivo della società azzurra, intenzionata a mettere a disposizione di Antonio Conte un reparto offensivo di tutto rispetto, in grado di perfmorare al meglio in tutte le competizioni di cui farà parte. Dopo gli ormai noti acquisti di De Bruyne e Marianucci e l'imminente approdo di Noa Lang dopo l'accordo della trattativa ormai ai dettagli con il Psv, il Napoli continua a muoversi per regalare una valida alternativa a Lukaku.