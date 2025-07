Yildiz Juve solo un calciatore del Real Madrid come il numero 10 nella fase a gironi | il dato sul Mondiale per Club del gioiello bianconero

Kenan Yildiz si sta affermando come uno dei talenti più promettenti del calcio internazionale, distinguendosi per il suo rendimento eccezionale con Juventus e Mondiale per club. Solamente lui e Gonzalo García del Real Madrid hanno contribuito con gol e assist in tutte e tre le partite della fase a gironi, e ora si prepara a essere protagonista agli ottavi. Un dato che sottolinea il valore e la crescita di questo giovane gioiello bianconero.

Yildiz Juve, solo un giocatore del Real come lui al Mondiale: il dato sul numero 10 bianconero, atteso grande protagonista agli ottavi. Gli unici due giocatori ad aver contribuito ad almeno un gol in tutte e tre le partite della fase a gironi del Mondiale per Club FIFA di quest'anno sono stati Kenan Yildiz della Juventus (3 gol, 1 assist) e Gonzalo García del Real Madrid (2 gol, 1 assist). Kenan Yildiz, il giovane talento della Juve, sta vivendo un'importante esperienza al Mondiale per Club con la squadra bianconera. Il torneo, che sta vedendo la partecipazione di alcune delle squadre più prestigiose al mondo, rappresenta un'occasione unica per il fantasista classe 2005 di mettersi in mostra e guadagnarsi la fiducia del tecnico Igor Tudor.

