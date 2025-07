UniCredit Livorno sindacati | Chiediamo nuove risorse per ripristinare organici

Unicredit Livorno si trova di fronte a una sfida cruciale: sindacati e lavoratori chiedono con fermezza nuove risorse per ripristinare gli organici e garantire un servizio efficiente. Dopo i segnali positivi di inizio estate 2024, la speranza è che il processo di assunzione continui, rafforzando il team e consolidando il ruolo della banca nella provincia. La richiesta è chiara: investire nel capitale umano per un futuro più solido e sostenibile.

LIVORNO – UniCredit Livorno, comunicato unitario RR.SS.AA. Fabi – First Cisl – Fisac Cgil, che parlano di “Coperta sempre piĂą corta” “Avevamo visto dei buoni segnali all’inizio dell’estate 2024 con l’assunzione su Livorno di due risorse professionalizzate dall’esterno. Speravamo che tale processo continuasse in modo da tornare ad avere organici funzionalmente adeguati in ogni unitĂ produttiva, per acquisire in tutta la provincia quel ruolo di protagonista che la banca svolge a livello nazionale. Purtroppo ci eravamo sbagliati. Siamo consapevoli che la trasformazione in atto, con la digitalizzazione dei processi e la diffusione dell’internet banking, ha portato e porterĂ ad una diminuzione degli addetti, ma lo abbiamo giĂ detto e lo ribadiamo, che sotto una certa soglia non è consentito scendere. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it