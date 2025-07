Garlasco Alberto Stasi resta in semilibertà Svolta nelle indagni | Impronte inutili non c' è il Dna del killer

La Cassazione ha confermato la semilibertà di Alberto Stasi, lasciando aperti nuovi interrogativi sulla sua innocenza nel delitto di Chiara Poggi. Sebbene le impronte siano risultate inutili e il DNA del killer ancora sconosciuto, la vicenda rimane avvolta da suspense e ambiguità, alimentando un dibattito pubblico forte e appassionato. La verità sembra ancora lontana, ma ogni passo avanti potrebbe essere decisivo per chiarire una delle pagine più oscure della cronaca italiana.

La Cassazione conferma la semilibertà ad Alberto Stasi, ma per lui si complica la strada che dovrebbe portarlo all'innocenza nel caso dell'omicidio di Chiara Poggi, per il quale.

