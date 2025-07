Escherichia coli divieto di balneazione in 5 punti della Romagna | ecco dove

In Romagna, le alte temperature non bastano a cancellare l’allarme per la salute: le autorità hanno disposto il divieto di balneazione in cinque zone critiche a causa di Escherichia coli. Ravenna, Rimini e altre località si chiudono al mare per proteggere i bagnanti. Ecco dove evitare di tuffarsi per garantire un’estate sicura e senza sorprese.

Ravenna, 1 luglio 2025 – Niente tuffi al mare, nonostante il gran caldo, a Lido di Classe nel tratto di 250 metri a nord della foce del Savio e a Lido di Savio nel tratto compreso tra i 350 metri a sud della foce del Savio e i 150 metri a nord dello scolo Cupa. Niente bagni neanche in due punti del litorale di Rimini: a Bellaria Foce Vena 2 e Bellaria a 100 metri dalla foce dell’Uso. E anche in tutto il tratto di mare prospiciente il territorio di Savignano sul Rubicone. Le ordinanze del divieto di balneazione sono state emesse dal Comune di Ravenna, di Savignano (quelle di Rimini arriveranno a breve) a seguito delle analisi condotte sulla qualità del mare. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Escherichia coli, divieto di balneazione in 5 punti della Romagna: ecco dove

Un provvedimento temporaneo che potrebbe essere revocato già nel giro di 24 ore - È stata emessa oggi, martedì 1 luglio, dal Comune di Ravenna un’ordinanza di divieto temporaneo di balneazione a Lido di Classe (nel tratto di 250 metri a ... Si legge su ravennaedintorni.it