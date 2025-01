Lanotiziagiornale.it - Via l’azione penale obbligatoria: Malan confessa in diretta tv

Un lapsus, una distrazione, oppure, la semplice verità sul disegno ultimo del governo Meloni? Sia quel che sia, ieri il capogruppo al Senato per Fratelli d’Italia, Lucio, ospite al programma Start di SkyTg24 l’ha detto: bisogna abolire l’obbligatorietà del, perché la Riforma Cartabia non è sufficiente. Salvo poi, investito dalle polemiche, cercare una poco credibile retromarcia. Ma ormai il danno era fatto. Perché quelle poche parole sfuggite, confermano quanto denunciato da mesi da tutta la Magistratura (indipendentemente dalla corrente di appartenenza), ovvero che il governo – attraverso la separazione delle carriere – mira a sottoporre i pubblici ministri al controllo del potere esecutivo.Così il pm finisce sotto il controllo del MinistroIl passaggio è semplice: senon è più, i magistrati dovranno avere “direttive” su quali reati e chi investigare (e soprattutto chi no).