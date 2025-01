Isaechia.it - Uomini e Donne, ex corteggiatrice e scelta si rifà il seno: le foto del prima e del dopo

Un’exdisi è sottoposta ad un intervento di mastoplastica additiva.Stiamo parlando di Gaia Gigli, che nel corso della scorsa stagione del dating show di Maria De Filippi aveva corteggiato il tronista Daniele Paudice.Come mostrato nella puntata diandata in onda il 23 maggio 2024, Daniele aveva scelto di lasciare la trasmissione con Gaia. La loro storia d’amore sembrava proseguire a gonfie vele tant’è che i due, nel salotto di Verissimo, avevano spiegato di voler “viverci giornogiorno, noi ci impegniamo per far andare bene le cose“. L’exaveva anche presentato Daniele a suo figlio, Diego, avuto da una precedente relazione.Eppure, lo scorso ottobre, Gaia ha annunciato sui social che la fine della storia d’amore con l’ex tronista: “Io e Daniele ci siamo lasciati.