Ultime Notizie Roma del 31-01-2025 ore 19 | 10

dailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno Trovami degli Esteri in primo piano i soldati della Corea del Nord circa 11.000 inviate a combattere contro gli ucraini per conto delle auto a Russia sono stati ritirati dal fronte dopo avere subito gravi perdite secondo quanto rivelano fonti statunitensi ucraine citate da New York Times e tu prenoti corriamo inviate nel Russo Kursk non sono state viste al fronte per circa due settimane hanno detto i funzionari che hanno chiesto l’anonimato la notte le difese aeree Russia hanno abbattuto 49 giorni lanciati dagli ucraini in Russia torniamo in Italia i consiglieri laici del centrodestra del CSM chiedono al Comitato di presidenza con un documento l’apertura di una pratica prima commissione per individuare eventuali profili disciplinari relazione alle modalità e tempi dell’iscrizione nel registro delledi reato di vertici di governo da parte del procuratore diFrancesco lo vuoi in merito alla vicenda almatree è stata travolta e uccisa questa mattina da un autobus a Cremona in via Dante mentre si stava recando a scuola è stata investita mentre attraversava la strada nei pressi di un semaforo non è chiaro Se fosse sulle strisce pedonali ragazza secondo il 118 è morta sul colpo incidente invece nella notte tra tre auto vicinomorto un ragazzo di 19 e ferite gravemente altre persone andiamo a Messina i carabinieri hanno eseguito numerose perquisizioni personali e locali all’interno della casa circondariale di Gazzi è in locali esterni nei confronti di 21 detenuti è 9 terzi della polizia penitenziaria in servizio nei il decreto di perquisizione Ha riguardato anche altre quattro persone indagate a piede libero o agli arresti domiciliarianche tu di accrescere la media del 2024 l’indice delle retribuzioni orarie controllo fiscale del 3,1% rispetto all’anno precedente secondo l’Istat aumenti superiori alla media caratterizzano il comparto industriale più 4,6% è quello di servizi privati + 3 4% l’istituto comunica che nel settore della Pubblica Amministrazione a causa della mancanza di rinnovi contrattuali la dinamica risulta pressoché stazionaria era l’ultima notizia Grazie per averci seguito informazioni locali torna la prossima edizione linea alla regia In collaborazione con Agenzia Italia Stampa