Lanazione.it - Trasforma il tuo salotto in un cinema con la smart TV QLED 4K da 43” di Samsung

Leggi su Lanazione.it

Se stai cercando una nuovaTV per il tuoche costi poco ma che offra specifiche premium e tanta tecnologia all’avanguardia, il modello diche ti proponiamo (QE43Q60DAUXZT) è ciò che farà al caso tuo. Si tratta di un televisore da 43 pollici, dotato di tecnologia, coadiuvato dal SoC Quantum Processor Lite 4K e al design AirSlim. Grazie alle promozioni del giorno, su Amazon lo trovi a soli 382€, IVA e spese di spedizione incluse. Oggi in promozione, prendila subito Qualità d’immagine come alcon laTVdiIl display4K è un pannello unico nel suo genere; permette di godere di immagini dai colori incredibilmente realistici, con contrasti profondi e dettagli nitidi grazie alla tecnologia Quantum Dot, che assicura un miliardo di sfumature di colore.