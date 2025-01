Tesoro Di San Gennaro | prorogata fino a 16 marzo la mostra di Giulia Piscitelli Una Nuvola Come Tappeto

Leggi su Ildenaro.it

Grande successo di pubblico per laUnadiin corso al Museo deldi San. L’esposizione, la cui chiusura era inizialmente prevista il 25 gennaio, è stataa domenica 162025 per consentire al pubblico che lo desidera di poter ammirare le opere dell’artista napoletana.Dalla Cappella barocca attraversando le Sacrestie e proseguendo nelle sale del museo dove sono custoditi i preziosi doni offerti nei secoli a San, laè allestita lungo l’intero percorso museale. L’artista propone tre gruppi di lavori insieme ad un omaggio al Santo Patrono, esposto per la prima volta in assoluto, che rivelano prospettive comuni: l’incontro tra il reale e il divino, quello tra tradizione e contemporaneità, infine tra passato e presente, ma anche l’espressione artistica intesamessaggio di riflessione sociale e politica tanto più urgente e necessaria in un momento storico di scontri tra popoli, culture e religioniil nostro.