Liberoquotidiano.it - Se Starmer ha un nuovo mito, la Thatcher: l'elogio sul "Times"

Il Regno Unito è spaventato. Lo scorso ottobre si è visto sbattere in faccia una manovra con 40 miliardi di sterline di nuove tasse e ora fronteggia una recessione che pare destinata ad accompagnare gran parte del 2025. Le infrastrutture pubbliche sono ferme al palo e il sistema sanitario è un colabrodo, tanto sul piano economico che su quello delle prestazioni fornite. Il governo laburista, insediatosi nello scorso luglio dopo aver travolto i Conservatori alle urne, è già con l'acqua alla gola e il fiato del mondo economico britannico sul collo. E il premier Keir, la cui popolarità è colata a picco in poche settimane, annaspa alla ricerca di soluzioni che inneschino la crescita economica. La Cancelliera dello Scacchiere Rachel Reeves è persino volata in Cina alla disperata ricerca di investimenti, unica leader occidentale a spezzare (perché obbligata) la cortina che il mondo occidentale ha dipanato attorno al gigante cinese visto sempre più come una minaccia.