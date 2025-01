Velvetgossip.it - Scopri i grandi nomi della musica nella quarta puntata di Ora o Mai Più

Leggi su Velvetgossip.it

Laitaliana continua a regalare emozioni e sorprese, e ladi “Ora o Mai Più”, in onda su Rai1, non farà eccezione. L’appuntamento di domani sera, 1 febbraio 2025, promette di essere un evento imperdibile per gli appassionati del genere. Marco Liorni, il conduttore del programma, ha annunciato con entusiasmo la presenza di quattro noti artisti, pronti a esibirsi in esclusivi duetti con le otto “vecchie glorie” del talent show.I protagonistiserataTra i protagonisti di questa serata ci saranno i Cugini di Campagna, storici interpretileggera italiana, che recentemente hanno fatto parlare di sé per la loro partecipazione alla diciannovesima edizione di “Ballando con le Stelle”. La loro energia e il loro stile inconfondibile promettono di arricchire ulteriormente la serata, portando sul palco la loro storica melodia e il loro carisma.