Oasport.it - Sci di fondo oggi in tv: programma team sprint tc Cogne, orari, streaming

Leggi su Oasport.it

Si ritorna in territorio italiano per la Coppa del Mondo di sci di2024-2025, che fa tappa a. Molto ampio stavolta il contingente tricolore, con ormai il tempo dai Mondiali di Trondheim che è sceso nettamente, dato che siamo in ingresso nel suo specifico mese.In questaa tecnica classica, per la sezione maschile due coppie di figure collaudate a questo livello: da una parte Federico Pellegrino ed Elia Barp, dall’altra Michael Hellweger e (ed è un piacere) Simone Mocellini. In campo femminile, se Federica Cassol e Caterina Ganz sono di buona garanzia, è del tutto nuovo per la Coppa del Mondo il connubio tra Maria Eugenia Boccardi e Lucia Isonni, che mai prima d’ora avevano presenziato a tali livelli.Letc di Coppa del Mondo asaranno trasmesse in diretta tv su Eurosport 1 relativamente alle fasi finali.