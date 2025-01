.com - Robert Plant al Lucca Summer Festival 2025 con il progetto Saving Grace

torna in Italia insieme a Suzi Dian con ilper un’unica, imperdibile data nelaltorna in Italia insieme a Suzi Dian con ilper un’unica, imperdibile data nel. Il 13 luglio, nella suggestiva cornice di Piazza Napoleone aguiderà il pubblico in un viaggio musicale intimo e affascinante. Biglietti in vendita, per ulteriori informazioni, visita la pagina www..it.è ilche vede sul palco(voce), Suzi Dian (voce), Oli Jefferson (percussioni), Tony Kelsey (mandolino, baritono e chitarre acustiche) e Matt Worley (banjo, chitarre acustiche e baritono, cuatro). Nato nel 2019 con una serie di concerti a sorpresa in piccoli club tra Inghilterra, Galles e Irlanda,ha affascinato il pubblico con un repertorio ispirato alla tradizione folk britannica e americana, agli spiritual e al blues, reinterpretando classici di Doc Watson, Donovan, Moby Grape, Low e molti altri.