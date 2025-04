Calciomercato ecco la pazza idea del Milan come nuovo vice Giménez

Calciomercato estivo il Milan ha intenzione di rivedere il proprio parco attaccanti: chance per riportarne a Milano uno forte Pianetamilan.it - Calciomercato, ecco la pazza idea del Milan come nuovo vice Giménez Leggi su Pianetamilan.it Nel prossimoestivo ilha intenzione di rivedere il proprio parco attaccanti: chance per riportarne ao uno forte

Cosa riportano altre fonti

Calciomercato Milan, Maignan in bilico? Spunta la pazza idea Chevalier - Il Milan si starebbe guardando intorno in vista delle prossime sessioni di calciomercato: e sarebbe spuntata l'idea Lucas Chevalier 🔗pianetamilan.it

Castro, pazza idea di Spalletti per l’obiettivo nerazzurro. Ecco il piano del ct della Nazionale - di RedazioneCastro, pazza idea di Spalletti per l’obiettivo nerazzurro. I dettagli sul piano del commissario tecnico della Nazionale italiana Santiago Castro è attualmente uno degli attaccanti nel panorama italiano che sta facendo molto bene nel campionato di Serie A. In forza al Bologna è corteggiato da diverse squadre tra cui l’Inter a cui piace molto l’attaccante rossoblù, tuttavia in questo caso non si parla di calciomercato bensì dell’idea del ct Spalletti che ha come protagonista proprio il giocatore argentino. 🔗internews24.com

Calciomercato Genoa, pazza idea Correa a parametro zero. I rossoblu puntano al grande colpo estivo - Calciomercato Genoa, occhi puntati su Correa per cercare di potenziare ulteriormente l’attacco: grande occasione a parametro zero per la squadra di Vieira Uno degli obiettivi del calciomercato Genoa è sicuramente quello di rinforzare l’attacco, e tra i tanti nomi che sono saltati fuori c’è sicuramente quello di un attaccante che porti esperienza, ma soprattutto che […] 🔗calcionews24.com

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Juventus, pazza idea per l’obiettivo Tonali: Douglas Luiz e soldi al Newcastle; Calciomercato Genoa – Pazza idea per l’attacco: Viera vuole l’ex Ajax; Pazza idea o solo fantamercato: ecco l’ultimo nome seguito dallo Spezia per la difesa; Tonali alla Juve con lo scambio: si scalda l’asse con la Premier. 🔗Ne parlano su altre fonti

Calciomercato Milan – Pazza idea dalla Spagna: “Scambio folle col Real!” - Arrivano notizie e indiscrezioni decisamente pesanti in casa rossonera: ecco le ultime news di calciomercato che riguardano il Milan ... 🔗msn.com

Calciomercato Napoli News/ Pazza idea in attacco dall’Atalanta! Le big d’Europa sul regista di Conte… - Il calciomercato Napoli cercherà di trattenere a tutti i costi Stanislav Lobotka. Idea pazza per l'attacco Ademola Lookman a fare coppia con Lukaku ... 🔗ilsussidiario.net

Mercato Lazio, pazza idea Skriniar: è in rotta col PSG. Ma l’ingaggio… - Il difensore ex Inter, a oggi in forza al Fenerbahce in prestito dal PSG, è in rotta con i transalpini e gradirebbe un ritorno in Serie A ... 🔗msn.com