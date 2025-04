Venezia Di Francesco | Io vicino al Milan in passato? Boh | VIDEO

Venezia-Milan, l'allenatore dei lagunari Eusebio Di Francesco è stato piuttosto cripticoEusebio Di Francesco, ha scherzato, nella conferenza stampa di presentazione di Venezia-Milan, parlando del suo passato e del suo futuro. Il tecnico dei lagunari si è detto concentrato solo sull'esperienza attuale, ma non ha negato un interessamento del Diavolo ai tempi in cui allenava il Sassuolo. Guarda l'estratto dalla conferenza in questo VIDEO Pianetamilan.it - Venezia, Di Francesco: “Io vicino al Milan in passato? Boh” | VIDEO Leggi su Pianetamilan.it Nella conferenza stampa di presentazione di, l'allenatore dei lagunari Eusebio Diè stato piuttosto cripticoEusebio Di, ha scherzato, nella conferenza stampa di presentazione di, parlando del suoe del suo futuro. Il tecnico dei lagunari si è detto concentrato solo sull'esperienza attuale, ma non ha negato un interessamento del Diavolo ai tempi in cui allenava il Sassuolo. Guarda l'estratto dalla conferenza in questo

