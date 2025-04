A piazza Municipio arriva la statua della donna ' silente' da 100mila euro

piazza Municipio (nei medesimi spazi) una nuova statua. Si tratta della Silent Hortense dell'artista catalano Jaume Plensa, che verrà installata dal 5 giugno sino ad agosto nella piazza. La scultura rappresenta un. Napolitoday.it - A piazza Municipio arriva la statua della donna 'silente' da 100mila euro Leggi su Napolitoday.it Dopo la Venere degli Stracci di Pistoletto e il Pulcinella di Pesce, in arrivo in(nei medesimi spazi) una nuova. Si trattaSilent Hortense dell'artista catalano Jaume Plensa, che verrà installata dal 5 giugno sino ad agosto nella. La scultura rappresenta un.

Cosa riportano altre fonti

In piazza Municipio a Napoli arriva una nuova mega-scultura: è Silent Hortense del catalano Jaume Plensa - L'opera dell'artista spagnoli Plensa raffigura una testa di donna gigante: sarà esposta da giugno ad agosto, dove era installato il Pulcinella di Pesce. Il costo di trasporto e installazione è di 100mila euro.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Piazza delle Cure: il banco dei libri arriva in superficie, ma la multa da 5mila euro al senzatetto resta - Qui il link per seguire il canale whatsapp di FirenzeToday Ha preso il via questa mattina, lunedì 3 marzo, il progetto partito a settembre con una delibera e rivolto a "portare in superficie" l’esperienza del sottopasso delle Cure, con un banco di raccolta offerte tramite la donazione di libri... 🔗firenzetoday.it

Sfila il «carro dei carcerati», c’è la Statua della Libertà col kalashnikov. La polemica da Acerra arriva in Parlamento – Il video - Bufera sul carnevale di Acerra, in provincia di Napoli, dopo che ieri è sfilato un carro dei carcerati con una grande Statua della Libertà che impugna un mitra. Il carro, come si vede dalle foto ufficiali dell’evento, riproduceva un finto carcere con tanto di grate di ferro delle celle. E dall’interno spuntava l’imponente statua che, al posto di avere la classica fiaccola, aveva un kalashnikov in bella mostra, a braccio alzato. 🔗open.online

Su questo argomento da altre fonti

A piazza Municipio arriva la statua della donna 'silente' da 100mila euro; In piazza Municipio a Napoli arriva una nuova mega-scultura: è Silent Hortense del catalano Jaume Plensa; Napoli, in piazza Municipio arriva la maxistatua di Jaume Plensa; Napoli, arriva il Pulcinella stilizzato di Gaetano Pesce in piazza Municipio: boom di commenti sui social. 🔗Approfondimenti da altre fonti

In piazza Municipio a Napoli arriva una nuova mega-scultura: è Silent Hortense del catalano Jaume Plensa - L'opera dell'artista spagnoli Plensa raffigura una testa di donna gigante: sarà esposta da giugno ad agosto, dove era installato il Pulcinella di Pesce ... 🔗fanpage.it

Scultura in Piazza Municipio, Silent Hortense di Plensa a Napoli. Di cosa si tratta e significato - Piazza Municipio a Napoli ospiterà Silent Hortense, una scultura monumentale dell’artista catalano Jaume Plensa, conosciuto a livello internazionale per le sue opere che riflettono sull’identità umana ... 🔗napolike.it