Erasmus+ il progetto della Fondazione Dalle Fabbriche Multifor | centinaia di giovani in partenza

Erasmus+. Il programma finanzia le iniziative Fare Scuola in Europa e Easy Europe, promosse dal Centro. Forlitoday.it - Erasmus+, il progetto della Fondazione Dalle Fabbriche Multifor: centinaia di giovani in partenza Leggi su Forlitoday.it Sono pronti a partire i 123 studenti delle classi IV delle scuole superiori che insieme a 11 accompagnatori vivranno un’esperienza di vita, studio e lavoro in paesi dell’Unione Europea grazie a. Il programma finanzia le iniziative Fare Scuola in Europa e Easy Europe, promosse dal Centro.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Fondazione Progetto Itaca lancia l'appello alla consapevolezza ed impegno concreto: non c'è salute senza salute mentale - Le prime richieste di aiuto sono in aumento e arrivano anche in una fase iniziale di disagio, prima ancora di una diagnosi: un segnale importante che non solo riflette una maggiore sensibilità culturale, ma anche un bisogno crescente di orientamento che il solo sistema pubblico fatica a soddisfare 🔗ilgiornaleditalia.it

Il progetto, nato dalla collaborazione con la Fondazione Dario Fo e Franca Rame, seguita dal figlio Jacopo, attraverso il reinserimento lavorativo si pone l'obiettivo di offrire un futuro di autonomia e dignità alle donne che hanno subito violenza e ai loro figli - Nascosto tra le dolci colline dell’Umbria, un luogo con una storia ricca e un’anima vibrante si prepara a scrivere un nuovo capitolo. La Libera Repubblica di Alcatraz, fondata da Jacopo Fo con l’aiuto dei genitori Dario e Franca Rame, da anni ormai rifugio di idee e creatività, diventa anche un faro di speranza per chi ha conosciuto l’ombra della violenza. Al suo interno, infatti, prenderà vita Kore de Alcatraz, un progetto per il reinserimento lavorativo e sociale delle donne vittime e delle persone vulnerabili. 🔗iodonna.it

Formazione: l’Istituto “Santoni” ospita il terzo meeting del progetto Erasmus+ WATER - Pisa, 18 febbraio 2025 – L'IIS “Santoni” di Pisa dal 18 al 21 febbraio ospiterà il terzo meeting del progetto Erasmus+ WATER – “Water As The elemental resource for Earth's Resilience”, in qualità di scuola capofila del progetto. Dopo le precedenti tappe in Spagna (Siviglia) e Islanda (Vestmannaeyjar), studenti e docenti delle scuole partner si riuniscono a Pisa per un'importante occasione di confronto sul tema 'Comprendere gli eventi estremi indotti dal clima: impatti sulle comunità, vulnerabilità e misure di adattamento'. 🔗lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Erasmus+, il progetto della Fondazione Dalle Fabbriche Multifor: centinaia di giovani in partenza; Gli studenti di dieci scuole del territorio hanno aderito a Erasmus plus; Oltre 5 mila euro di borsa di studio e 123 studenti pronti a partire con l'Erasmus+; Esperienza in Erasmus per centinaia di studenti grazie alla Fondazione Dalle Fabbriche-Multifor e Educazione all'Europa. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Erasmus+: in partenza 123 studenti delle scuole superiori di Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini e Ferrara - Sono pronti a partire i 123 studenti delle classi IV delle scuole superiori che insieme a 11 accompagnatori vivranno un’esperienza di vita, studio e lavoro in paesi dell’Unione Europea grazie a Erasmu ... 🔗chiamamicitta.it

79 STUDENTI ARETINI SELEZIONATI SU 224 CANDIDATI PER IL PROGETTO ERASMUS - Sono state ben 224 le candidature ricevute per il nuovo progetto Erasmus+ promosso dalla Fondazione Arezzo Innovazione, che ha selezionato 79 tra studenti e neodiplomati delle scuole superiori aretine ... 🔗italynews.it