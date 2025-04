Santa Maria di Sala sfida a tre | Arpi Iovine e Rocchi in corsa per il Comune

sfida elettorale a Santa Maria di Sala è delineata, con tre candidati sindaco alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025. Sono Alessandro Arpi, Massimo Iovine e Natascia Rocchi, quest'ultima a capo della giunta caduta nel dicembre scorso in seguito alle dimissioni della maggioranza dei. Veneziatoday.it - Santa Maria di Sala, sfida a tre: Arpi, Iovine e Rocchi in corsa per il Comune Leggi su Veneziatoday.it Laelettorale adiè delineata, con tre candidati sindaco alle elezioni comunali del 25 e 26 maggio 2025. Sono Alessandro, Massimoe Natascia, quest'ultima a capo della giunta caduta nel dicembre scorso in seguito alle dimissioni della maggioranza dei.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Pallanuoto A2 donne: ore 12 a Santa Maria Capua Vetere. La Rari Nantes sfida Volturno. Posterivo: "Possiamo fare bene» - Ultima sfida del girone di andata e punti importanti in palio per la Rari Nantes. La giovanissima formazione di Andrea Posterivo è attesa alle 12 dal confronto piscina comunale di Santa Maria Capua Vetere, contro Volturno. Nonostante qualche problema di formazione, Veronica Perna e compagne sono attesa da un confronto difficile per cercare di riprendere il percorso e mettere in carniere altri punti per la classifica. 🔗sport.quotidiano.net

Oncologia sempre più connessa: nuove tecnologie per la sala meeting del Santa Maria di Terni - La Struttura Complessa di Oncologia Medica e Traslazionale dell’Azienda Ospedaliera Santa Maria di Terni, diretta dal dottor Sergio Bracarda, compie un nuovo passo verso l’innovazione tecnologica. È stata infatti recentemente potenziata la sala meeting, grazie all’installazione di nuovi dispositivi audio-video che ne migliorano le funzionalità per le attività in remoto. La sala, originariamente donata durante il periodo Covid dall’associazione Terni Digital, è oggi permanentemente predisposta per ospitare riunioni dei gruppi multidisciplinari, webinar, meeting di ricerca, eventi scientifici ... 🔗laprimapagina.it

Santa Maria di Licodia: dimessa la 18enne rimasta ferita dopo essere stata travolta da una moto - È stata dimessa questa mattina la 18enne di Santa Maria di Licodia che era rimasta ferita nell’incidente stradale avvenuto venerdì 14 su Corso Italia a Paternò quando una moto ha travolto tre studentesse mentre stavano attraversando la strada. La 18enne, che ha subito l’asportazione della milza... 🔗cataniatoday.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Santa Maria di Sala, sfida a tre: Arpi, Iovine e Rocchi in corsa per il Comune; Funerali di Papa Francesco: Roma supera la sfida organizzativa; Beppe Sala sfida il Pd sulla legge Salva Milano: “Vediamo cosa fanno al Senato; “Si vince al centro”. La sfida di Sala divide i progressisti. 🔗Cosa riportano altre fonti

Santa Maria di Sala, sfida a tre: Arpi, Iovine e Rocchi in corsa per il Comune - Centrodestra diviso, da una parte Fratelli d'Italia con la Lega e dall'altra Forza Italia. Centrosinistra unito a sostegno del candidato più giovane. Si vota il 25 e 26 maggio ... 🔗veneziatoday.it

A Santa Maria di Sala sarà corsa a tre, niente liste last minute. Confermate le premesse della vigilia: l’ex sindaca se la vedrà col suo vice - Tutte “promosse” le 8 liste presentate all'ufficio elettorale del Comune di Santa Maria di Sala già venerdì mattina, che sono state esaminate ieri dalla ... 🔗ilgazzettino.it

Santa Maria di Sala ed Eraclea al voto: è la seconda occasione per le ex prime cittadine "sfiduciate" Natascia Rocchi e Nadia Zanchin - VENEZIA - Per loro sarà caccia alla seconda chance. Entrambe diventate sindache di città scosse da terremoti giudiziari, entrambe messe alle corde dalla propria squadra dopo ... 🔗ilgazzettino.it