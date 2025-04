La MotoGP di Dainese | “Valentino Rossi resta un’icona anche da ex Nessuno oggi ha i suoi numeri”

Dainese: "Ogni pilota possiede cinque tute, con loro abbiamo un rapporto diretto. La nostra pRossima frontiera è lo spazio, ci siamo già andati due volte". Leggi su Fanpage.it Intervista a Ferdinando Cervigni, CMO di: "Ogni pilota possiede cinque tute, con loro abbiamo un rapporto diretto. La nostra pma frontiera è lo spazio, ci siamo già andati due volte".

Su questo argomento da altre fonti

MotoGP, Valentino Rossi su un possibile arrivo di Acosta in VR46: “Mi piace molto, ma è ancora presto” - Non stupisce che una personalità istrionica e spregiudicata come quella di Valentino Rossi sia attratta da un pilota come Pedro Acosta. Già in passato infatti il “Dottore” aveva lodato le gesta dello spagnolo, fino ad invitarlo per il secondo anno consecutivo alla “100 km dei Campioni” nel suo celeberrimo Ranch di Tavullia. Secondo diversi addetti ai lavori, il destino della leggenda italiana e dell’astro nascente delle due ruote sarà destinato ad unirsi, magari proprio in casa VR46. 🔗oasport.it

Valentino Rossi non molla, pazzesco in MotoGP: emozione pura - Valentino Rossi è stato per tanti anni il dominatore incontrastato del mondo delle due ruote. Numerosi sono stati gli avversari che si sono succeduti nel corso di quasi due decenni, tantissimi sono stati i duelli che lo hanno visto protagonista, tante le vittorie iconiche e i sorpassi indimenticabili. Tutti coloro che hanno guidato una moto in MotoGP non solo hanno provato a sfidarlo, ma sono anche partiti con il sogno di poter duellare con il numero 46. 🔗sportface.it

Valentino Rossi, svolta ufficiale: cambia tutto in MotoGp - Arriva una svolta ufficiale che riguarda Valentino Rossi: cambia tutto in MotoGP, i tifosi stentano a crederci! Novità assurda, i dettagli Pur essendo ormai uscito dal giro della MotoGp da alcuni anni, Valentino Rossi resta un’icona per il mondo del motociclismo in Italia e più in generale a livello internazionale, tanto da aver creato un proprio brand con la VR46 che non a caso porta le sue iniziali e il numero tanto caro all’azzurro. 🔗sportface.it

Se ne parla anche su altri siti

Mercato MotoGP™, Rossi su Acosta: "Mi piace molto" - E finire proprio nel box della struttura di Rossi, che non ha nascosto la sua stima verso il 20enne iberico, alla sua seconda stagione in MotoGP™ dopo aver vinto un titolo in Moto3™ e uno in ... 🔗motogp.com

MotoGP, è passato un quarto di secolo dal primo podio di Valentino Rossi. A quando un altro pilota del suo carisma? - Questa settimana la MotoGP farà tappa a Jerez de la Frontera, un luogo fortemente legato a Valentino Rossi. È doveroso affrontare il tema proposto dal Dottore, sempre attivo nell’ambito del ... 🔗oasport.it