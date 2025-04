I vandali fanno un disastro nella baita degli alpini

baita Moronar, luogo di ritrovo per la comunità e gestita dal gruppo alpini di. Trentotoday.it - I vandali fanno un disastro nella baita degli alpini Leggi su Trentotoday.it Mobili rovesciati, in alcuni casi completamente distrutti, liquidi gettati sui pavimenti, stoviglie rotte, cucina messa a soqquadro: è in queste condizioni che, nel mattino di ieri, sabato 26 aprile, si è presentataMoronar, luogo di ritrovo per la comunità e gestita dal gruppodi.

