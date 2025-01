Lapresse.it - Rai, chiude Viale Mazzini: il trasloco dei dipendenti tra timori e incertezze

La storica sede Rai dia Romatemporaneamente per permettere i lavori di bonifica dopo il ritrovamento di parti in amianto nella struttura. Il palazzo costruito in Prati a fine anni ’50 e che ospita nel cortile l’iconica scultura del cavalloi battenti dopo l’ultimo Cda di mercoledì scorso.I lavori dureranno almeno tre anni e nel frattempoe funzionari della televisione pubblica lavoreranno chi da casa, chi a Saxa Rubra, chi negli studi di Via Asiago. Molti saranno invece traslocati nei nuovi uffici dell’Eur. Tra faldoni, effetti personali e piante da ufficio portati via l’esodo deiRai è iniziato. Non mancano i dubbi sul futuro, sulla salute deie sul distacco dai colleghi. “È difficile per di più in questo momento. Da dove lavorerò? Chi può dirlo” dice Gloria, produttore esecutivo del servizio pubblico.