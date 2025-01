Lanazione.it - Parola al Maestro d’olio Borella “L’olio buono è amaro e piccante. Costa, ma è qualità non lucro“

L’incontro fulminante, quello che decise una volta per tutte i felici destini delFausto, patron del primo Festival dell’Extravergine al Real Collegio domani e domenica, fu con il giornalista gastronomo Luigi Veronelli. “Avvenne nel 2001 – ricorda–, e quello che mi trasmise fu una tale passione da deciderne di farne una professione. Rinunciai così a seguire le orme di mio padre, noto avvocato penalista, nel perseguire l’intento di fare dell’extravergine di oliva un prodotto digiustamente valorizzato, così come già avveniva per il vino“. Il resto è storia – con i dieci anni di Extra Lucca per dirne solo una – ma anche tanto, tantissimo presente con l’edizione zero, già quasi al sold out per gli eventi su prenotazione, di Lucca Olive Oil You nel fine settimana al Real Collegio.