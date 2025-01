Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, i campioni in carica dell’Eurolega cadono al Forum

- Risorge dalla ceneri della sua serata più brutta in Eurolega (il -44 di Istanbul) alla serata più bella dell’anno portando a casa il successo contro chi l’Eurolega l’ha vinta nello scorso maggio. L’Armani batte 87-75 il Panathinaikos Atene ridando così subito smalto alle sue ambizioni continentali. Lo fa nonostante una “panca infortunati” strapiena (addirittura in panchina i 17enni Garavaglia e Suigo per fare numero talmente tanti erano gli assenti di un roster di 17 giocatori), ma soprattutto per merito di un Zach LeDay in serata di grazia che impatta il suo “carter high” con 33 punti (7/10 da 2 e 5/7 da 3), ma anche pescando dalla panchina la coppia Gillespie-Caruso che domina le plance con 15 punti e 10 rimbalzi in coppia. «Grazie alla squadra e al coach - dice lo stesso LeDay ancora ebbro di gioia dopo la grande partita - sulla mia partita io cerco di controllare quello che posso controllare e di mettere in campo la mia mentalità da guerriero.