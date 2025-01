Sport.quotidiano.net - Messi sogni Mondiali, il ct Scaloni si sbottona: “Ha voglia di giocare”

Roma, 31 gennaio 2024 – La carriera di Lionelsembra essere destinata a continuare ancora per diverso tempo, o quantomeno fino al prossimo anno. L’attaccante argentino, secondo quanto riportato dal ct della nazionale Lionel, avrebbe deciso di continuare la propria carriera almeno fino ai prossimidel 2026. “La prima cosa da dire è che lui come tutti i suoi compagni di squadra sanno che c'è ancora tempo - fa sapere il ct Lionelin un’intervista rilasciata all’emittente televisiva DSports - Ladidel 2026 ce l'ha come tutti, ma bisogna vedere come uno ci arriva". Manca ancora un anno e mezzo al calcio d’inizio, ma la pulce argentina vorrebbe scendere in campo quantomeno per difendere il titolo conquistato in Qatar nel 2022. Ovviamente bisognerà considerare il fattore età, in quanto lo stessofesteggerà i suoi 38 anni il prossimo 24 giugno, arrivando quindi aidel prossimo anno alla soglia dei 39, raggiungendo tra l’altro l’obiettivo di diventare uno dei calciatori più “anziani”ad aver partecipato a un’ edizione di tale competizione.