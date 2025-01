Digital-news.it - MasterChef Italia: su Sky e NOW sorpresa a Villa Crespi e doppia eliminazione

Leggi su Digital-news.it

Una serata appassionante e imprevedibile, quella di ieri, a. Nell’anno del “tutto può succedere” i giudici Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli hanno letteralmente sbaragliato tutte le regole e sconvolto ogni certezza dei cuochi amatoriali in gara, la Top 10 di quest’anno, con una “crazy night” emozionante ed indimenticabile: per la prima volta nella storia del cooking show, infatti, una inaspettata Prova in Esterna ha aperto le porte della cucina tristellata di, tempio della ristorazione mondiale nel suggestivo scenario del Lago d’Orta (provincia di Novara, in Piemonte), la “casa” del giudice Antonino. Nonostante la felicità e la commozione per un’esperienza così formativa ed emozionante, dentro la cucina dii cuochi amatoriali hanno affrontato una gara serratissima, con una Red Mystery Box con ingredienti letteralmente “da rompere” e due Pressure Test infuocati.