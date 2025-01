Gamberorosso.it - L'enoteca antica dove bere un ottimo calice durante il Festival di Sanremo

Nascosta nelle stradine della città vecchia, in una minuscola piazzetta che sembra uscita da un'altra epoca, l'sembra anche lei uscita da una cartolina d'epoca. Il Forletto è la bottega storica della città, ma al tempo stesso moderno vinaio. Guidata con infinita competenza dalla stessa famiglia, oltre alla vendita di bottiglie e ricercatezze gastronomiche, Il Forletto offre vini alla mescita e degustazioni. Piacevole sedersi ai tavolini nella piazzetta, sgranocchiando taralli, olive taggiasche, o taglieri di affettati e formaggi locali.la settimana deldella Canzone Italiana, non è raro imbattersi in artisti e musicisti in pausa. Il benvenuto, per VIP e non, è da sempre caloroso: una caratteristica della gestione familiare dell'piùdi. Roberto Verrando inci è cresciuto, già a sei anni, dopo la scuola giocava e studiava qui.