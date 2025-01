Lanazione.it - In vetrina trentatrè protagonisti. Maestri oleari e artigiani del gusto

Eccoli, sono loro i grandidi questa edizione zero dell’olio extravergine di qualità. Ioliandoli, veri cultori dell’arte più preziosa per le nostre tavole.nomi per oltre 60 etichette selezionate presenti domani e domenica al Real Collegio per la “prima“ di “Lucca Olive Oil You“. Vediamoli uno per uno partendo, ovviamente, da quelli di Lucca: Loggia del Centone, Tenuta del Buonamico (anche vino), Fattoria Mansi Bernardini, La Chiusa di Nanni, Tenuta Maria Teresa (anche vino e pasta artigianale), Tenuta Mariani (anche vino e spumanti), Fattoria di Fubbiano (anche vino), La Badiola (anche vino), Olio Bove, Tenuta di Tramonte (anche vino), Tenuta di Forci. E ora i nomi provenienti dalla Toscana: Frescobaldi (anche vino), Tenute Nonno Bruno, Scovaventi (anche sott’oli, passate e conserve di pomodoro), Querciamatta (anche vino), L’altro Sapore (anche confetture), Poderi di Casalappi, Podere Ricavo.