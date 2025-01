Terzotemponapoli.com - Il Napoli tra il dopo Kvara e il rinforzo difensivo

Ile il: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna de Il Mattino. “De Laurentiis,il rilancio di inizio settimana, che ha portato la valutazione dell’attaccante a 60 milioni di euro (compresi tre milioni di bonus in caso di piazzamento al primo o al secondo posto in questa stagione): l’asticella è al massimo. Tuttavia i Red Devils continuano a chiedere tra i 67 e i 70 milioni”. Tra ile l’entourage di Garnacho.E nelle ultime ore si sarebbero aggiunti anche gli agenti a chiedere un rialzo dell’ingaggio di Garnacho. Nodi difficili da sciogliere in così poco tempo e per questo ilha lanciato un ultimatum: o si chiude tra oggi e domani, o salta. Nel caso c’è pronto Francis Amuzu che può arrivare in prestito o a titolo definitivo per 8 milioni di euro”.