Il futuro dell'ex Ticosa di Como, la controproposta del Pd: "Ci sono progetti più interessanti rispetto all'idea di un parcheggio voluto da Rapinese"

, 31 gennaio 2025 – Torna a far discutere, a diciotto anni dalla sua demolizione, l’area exsempre in stato di abbandono in attesa di essere risanata dall’amianto e poi di trovare una destinazione, si spera definitiva. Il sindaco diAlessandronel suo programma aveva individuato l’area come la sede di un grande, almeno mille posti auto, dotato di pannelli fotovoltaici e un anno fa Acinque aveva presentato un progetto raccogliendo le sue istanze. Un anno dopo Palazzo Cernezzi ha affidato un incarico a un consulente esterno per valutare la convenzione e il piano economico finanziario. Il dibattito “Ad aprile dell’anno scorso il Comune aveva fatto un passo indietro perché l’accordo economico contenuto nel progetto di Acinque era svantaggioso – ricordano Patrizia Lissi e Stefano Legnani del Partito democratico – comunicando la necessaria revisione del piano economico.