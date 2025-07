Ucraina sotto pressione | stop Usa alle armi Mosca esulta e Pyongyang invia rinforzi

La tensione in Ucraina si intensifica: mentre gli Stati Uniti sospendono alcune forniture militari, Mosca esulta e Pyongyang invia rinforzi, gettando nuova luce sul conflitto. Kiev alza la voce, accusando i ritardi degli aiuti di incoraggiare la Russia, mentre il fronte internazionale si divide tra sanzioni e alleanze strategiche. La crisi si avvicina a un punto di svolta, e il mondo osserva attentamente cosa accadrĂ nei prossimi giorni.

L’allarme di Kiev: “Ritardi negli aiuti incoraggiano la Russia”. La Casa Bianca frena, Mosca plaude, e la Corea del Nord prepara nuovi contingenti per il fronte La guerra in Ucraina rischia un nuovo punto di svolta. Dopo la decisione degli Stati Uniti di sospendere parte delle forniture militari, inclusi i cruciali sistemi di difesa antiaerea, Kiev ha reagito con fermezza, convocando l’incaricato d’affari americano per esprimere “preoccupazione profonda” e avvertire che “qualsiasi ritardo nel sostegno incoraggerĂ l’aggressore”. “Stiamo chiarendo la situazione”, ha dichiarato ai giornalisti il consigliere presidenziale ucraino Dmytro Lytvyn, mentre il ministero degli Esteri ha ribadito che “la pressione sull’aggressore e il sostegno costante all’Ucraina sono l’unica via per la pace”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it