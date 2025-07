L’annuncio di Crosetto | In Sicilia verranno addestrati i piloti degli F-35 per la prima volta fuori degli Usa

L’annuncio di Crosetto in Sicilia segna una svolta storica: per la prima volta fuori dagli Stati Uniti, i piloti degli F-35 riceveranno addestramento nel cuore del Mediterraneo. La Sicilia si conferma non solo come hub strategico militare, ma anche come centro di innovazione e crescita sociale ed economica. Perché il futuro si costruisce investendo nella formazione, nella tecnologia e nella sostenibilità, trasformando la difesa in un motore di progresso condiviso.

"La Sicilia sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti dove verranno formati i piloti degli F-35. Così come siamo l'unico Paese al mondo dove vengono assemblati gli F-35, a Cameri ". Lo ha annunciato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, parlando dalla base aerea di Decimomannu. "Perché il futuro si costruisce non limitandosi alla difesa ma facendo diventare la difesa un motore sociale, economico e di innovazione tecnologica. E questo ne è l'esempio", ha aggiunto il ministro. Crosetto e i l presidente della Repubblica Sergio Mattarella hanno presieduto, all'aeroporto militare di Cagliari, sede dell' International Flight Training School (Ifts), la cerimonia di consegna dei brevetti a 16 allievi piloti che hanno completato il loro percorso di addestramento nelle scuole.

La Sicilia si prepara a scrivere un nuovo capitolo di eccellenza aeronautica: sarà il primo luogo al di fuori degli Stati Uniti a ospitare l'addestramento dei piloti di F-35.

