una figura che incarna i valori di passione e dedizione, portando con sé l’esperienza di una carriera sportiva di successo. La sua presenza in Campidoglio promette un approccio più diretto e genuino alla politica cittadina, ispirando i cittadini romani a credere che anche le storie di determinazione possono trasformarsi in azioni concrete per il bene comune. Righetti è...

Roma ha un nuovo consigliere comunale. E questa volta non si tratta di un politico di professione, ma di un uomo che ha fatto della determinazione e del senso di squadra i suoi valori guida. Ubaldo Righetti, ex difensore della Roma Campione d’Italia nel 1983, è stato eletto al Consiglio Comunale della Capitale. Una notizia che ha sorpreso qualcuno, ma che per molti rappresenta una ventata di aria fresca, concreta e autentica. Righetti è subentrato a Giulia Tempesta, che il 26 giugno ha rassegnato le dimissioni per andare a ricoprire il ruolo di capo segreteria di Roberto Gualtieri. Diventato negli anni anche giornalista, attualmente opinionista Rai nelle trasmissioni sportive, il nuovo consigliere era rimasto fuori dal Campidoglio per una manciata di preferenze durante le elezioni del 2021. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, Ubaldo Righetti entra in Campidoglio: nominato nuovo consigliere comunale

