South park stagione 27 in ritardo | la risposta sincera dei creatori sulla fusione disastrosa

La tanto attesa stagione 27 di South Park affronta un brutto ritardo, alimentando curiosità e preoccupazioni tra i fan. Trey Parker e Matt Stone, i geniali creatori, hanno rilasciato una risposta sincera e diretta sulla fusione disastrosa che ha rallentato la produzione. Con un aggiornamento ufficiale, il ritorno dello show è ora previsto per il 23 luglio, lasciando gli appassionati ansiosi di scoprire come si evolveranno le vicende.

aggiornamenti sulla stagione 27 di south park: rinvio e reazioni dei creatori. La produzione della stagione 27 di South Park ha subito un ritardo rispetto alla programmazione iniziale, suscitando commenti decisi da parte dei creatori Trey Parker e Matt Stone. La serie, che avrebbe dovuto tornare in onda il 9 luglio, ora è prevista per il 23 luglio, a causa di una disputa legale in corso tra i protagonisti e le aziende coinvolte nella gestione dei diritti di streaming. motivi del rinvio ufficiale. Secondo quanto riportato da fonti come Deadline, il posticipo deriva da una controversia legale tra Trey Parker, Matt Stone, la società madre di Comedy Central e la Warner Bros. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it