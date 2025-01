Ilgiorno.it - Giulia Salemi a teatro a Milano per il suo Rocky Pierpaolo Pretelli: “Sempre fiera di te”

, 31 gennaio 2025 – Una fan d’eccezione per la prima milanese di “Il Musical” in scena dal 30 gennaio al 9 febbraio alNazionale dinon è voluta mancare al debutto in città del compagno, che nello spettacolo interpreta proprio il protagonista,Balboa. I “Prelemi” (questo il nome affettuoso dei follower della coppia) sono da poco diventati genitori del piccolo Kian. Ieri, per la prima meneghina,ha fatto sentire tutto il suo supporto al compagno. Qualche ora prima dello spettacolo ha scritto sui social “Make up point, spuntino di Kian prima di andare ae ci siamo.stiamo arrivando”. Al termine dello spettacolo un video in cui il cast raccoglie gli applausi del pubblico con il messaggio rivolto al compagno “di te” e i complimenti a tutto il gruppo (“Bravi bravi bravi”).