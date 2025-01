Quotidiano.net - Gaza, Hamas pronto a liberare altri tre ostaggi: chi sono. Riapre il valico di Rafah, Tajani: “Stanno arrivando i nostri carabinieri”

Roma, 31 gennaio 2025 – Domani il rilascio di, il quarto dall’inizio della tregua, già oggi la riapertura delditra Egitto e. Passi avanti nell’accordo per il cessate il fuoco a. Domani torneranno dalle loro famiglie gliisraeliani Yarden Bibas, Ofer Calderon, Keith Schmonsel Segal (i loro nomistati annunciati stamani dalle Le Brigate al Qassam, l'ala armata di), mentre Israele libererà 90 detenuti in cambio di tre. "Novanta prigionieri saranno rilasciati domani in cambio dei treisraeliani: di questi novescontando l'ergastolo e 81 hanno lunghe condanne", ha detto all'Afp la portavoce del gruppo Palestinian Prisoners' Club, Amani Sarahneh. (COMBO) Keith Siegel, Yarden Bibas e Ofer Calderon gliliberati il 31 gennaio 2025.