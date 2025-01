Laspunta.it - Frosinone, dal PSI critiche alla giunta Mastrangeli. “L’unica certezza riguarda il caos in città e nella maggioranza”

“I fatti di Via Fosse Ardeatine, ultimi in ordine cronologico, dimostrano il totale stato di degrado e la mancanza di manutenzionequale versa lain generale, e il centro storico in particolare.” Lo afferma il PSI in una nota “Rispettoparte storica del capoluogo abbiamo più e più volte evidenziato le criticità all’amministrazione chiedendone la rimozione, sia in sede consiliare, con il nostro capogruppo Vincenzo Iacovissi, sia mediante comunicazionistampa.” Prosegue la nota del Partito Socialista.“Le risposte ricevute però, in modo affatto pacato ed istituzionale, sono state solamente una serie di elencazioni di asseriti successi, sin dal 2012 con l’amministrazione Ottaviani prima epoi, alle quali vi si aggiungeva l’asserito fallimento delle precedenti amministrazioni di centro-sinistra“.