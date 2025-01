Iodonna.it - "Febbre", prodotto da Dardust, parla di emozioni e sentimenti contrastanti che avvengono dentro di noi quando si insegue qualcosa, che sia un sogno o semplicemente il percorso della vita

Milano, 30 gen. (askanews) – Clara si esibirà in gara alla 75 edizione del Festival di Sanremo con l’inedito “”, torna sul palco del teatro Ariston un anno dopo il successo ottenuto con “Diamanti Grezzi”. “”,dadichedi noisi, che sia unil, Clara racconta così la genesi del pezzo. Leggi anche › Clara, da “Mare Fuori” a “Diamanti grezzi”: «un invito a essere sé stessi, a ere la perfezione» “è nata da un colloquio tra me e me allo specchio, se dobbiamo dirla in un’immagine, più precisamente tra me quelle che sono leche possiamo provare durante le nostre giornate con il conoscerci meglio o in determinate situazioni in cui ti senti un buon pesce fuor d’acqua o magari poi ti senti invincibile.