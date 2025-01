Ilrestodelcarlino.it - Europa cercasi, vietati i cali di tensione

Chiuso il sipario sulla Champions, con un misto di orgoglio e rammarico, il Bologna comincia l’operazione Riconquista. Nel mirino un nuovo passaporto europeo, che passa da campionato e Coppa Italia, subito allineati in rapida sequenza: questa sera il Como, martedì l’Atalanta in una gara secca nei quarti. Sembra un paradosso, ma il Bologna dovrà affrontare due avversari dibro così diverso con la formazione migliore, una qualità fisica ottimale e il massimo della concentrazione. Altrimenti si rischia di ripetere in calo didi Empoli, dove la squadra di Italiano (dopo l’exploit di Champions con il Borussia ) ha recuperato a fatica il pareggio. Operazione e scelte complicate per il nostro Montalbano della panchina perché alcune rotazioni saranno inevitabili, vista la vicinanza temporale delle due partite.