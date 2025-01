Lanotiziagiornale.it - Albania, un altro schiaffo dei giudici a Meloni: i 43 migranti torneranno in Italia

Tutti i 43che si trovano nel centro di Gjader, inin. La decisione è stata presa dalla Corte d’appello di Roma, che ha deciso di rinviare gli atti alla Corte di giustizia europea. I, quindi, non hanno convalidato neanche questa volta – è la terza – il trattenimento dei richiedenti asilo nei centri albanesi. Erano 49 itrasferiti in, ma alcuni erano già stati riportati ine quelli rimasti a Gjader sono 43.La Corte d’appello di Roma ha quindi rimesso gli atti alla Corte Ue, che il 25 febbraio dovrebbe esprimersi sul concetto di Paese sicuro. Tra i cittadini trasferiti nel cpr albanese ci sono persone provenienti da diversi Paesi, come Egitto e Bangladesh. “Poiché per effetto della sospensione è impossibile osservare il termine di quarantotto ore previsto per la convalida – spiega la Corte – deve necessariamente essere disposta la liberazione del trattenuto, così come ha ripetutamente affermato la Corte Costituzionale in casi analoghi”.