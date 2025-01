Tvzap.it - “Affari Tuoi” ieri, caos a fine puntata: cos’è successo

News Tv. ". Nellaandata in ondasu Rai 1, al gioco televisivo a premi ha partecipato Elisa del Trentino Alto Adige. La gara del maresciallo degli alpini, concorrente più longeva di "", è stata un turbinio di emozioni, ma allaha lasciato con l'amaro in bocca, tanto che, dopo la, sui social è scoppiato il. (Continua.)", in gara Elisa del Trentino Alto Adigesera è andata in onda una nuovadi "", gioco televisivo a premi condotto da Stefano De Martino su Rai 1. Nelladiha partecipato Elisa del Trentino Alto Adige, accompagnata in studio dalla sorella Michela.