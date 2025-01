Juventusnews24.com - Vaciago durissimo: «Juve sconcertante per inconsistenza agonistica. Bianconeri sull’orlo del fallimento, dico questo sulla stagione»

di RedazionentusNews24: le dichiarazioni del direttore di Tuttosport.battuta anche dal Benfica all’Allianz StadiumSu Tuttosport, il direttore Guidoha commentato così–Benfica. Le parole sui– «pere allucinante per leggerezza difensiva, la peggiorentus dellaperde la seconda partita consecutiva, questa volta senza neanche giocate un tempo, come era accaduto a Napoli. . Per questantus, quella degli ultimi due mesi, né gli ottavi, né il quarto posto sono obiettivi raggiungibili. Negareproblema non farebbe che ingigantirlo ed è quindi urgente che lantus, intesa come proprietà, dirigenza, allenatore e giocatori prendano coscienza di esseredi unstagionale che provocherebbe ingenti danni economici e un disastro emotivo in una tifoseria già frustrata da quattro anni ricchi di delusioni e avari di gioie».