Quotidiano.net - “Un passo dal cielo 8”: le anticipazioni della quarta puntata

La terzaserie tv Rai “Undal”, giunta all’ottava stagione, è andata in onda giovedì 23 gennaio aggiudicandosi un altro grande successo di pubblico. La fiction di Rai 1, infatti, ha conquistato la prima serata registrato un'audience di 4.172.000 spettatori e uno share del 23%. Ecco qualche anticipazione sul prossimo appuntamento con la squadra di San Candido. “Undal8”: laNella terzadi “Undal” abbiamo visto il caso“bella addormentata”, una donna trovata avvelenata all’interno di una radura nel bosco. Nel nuovo episodio in programma giovedì vediamo coinvolto in una macabra scoperta il figlio di Huber. Il giovane Tobia, infatti, trova un cadavere vicino a un torrente: si tratta di Alessio, il proprietario di una mongolfiera utilizzata per il trasporto dei turisti nei giri panoramici in quota.