Sololaroma.it - Totti e Del Piero palleggiano a Roma: il VIDEO diventa virale

Leggi su Sololaroma.it

Anche se potrebbe sembrare un sogno ad occhi aperti, per alcuni fortunati ragazzi è stata la realtà: giocare con Francescoed Alessandro Delper le vie della Capitale. Eppure, nelle ultime ore sta spopolando un, pubblicato sul noto social network Instagram, che ritrae i due ex capitani die Juventus giocare a calcio per le strade di.Ilche immortala i due ex giocatori, presumibilmente li presenti per registrare uno spot pubblicitario, ha suscitato grande entusiasmo da parte dei tifosi. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Bartoni (@bartonisport)L'articoloe Del: ilproviene da Solola.it.