Perché Zeudi si è avvicinata a Shaila Grande Fratello Helena vuota il sacco ad Amanda | Me lo ha detto lei

Leggi su Caffeinamagazine.it

Prestes continua a essere al centro delle critiche all’interno della casa del. Nelle ultime ore,Gatta, Lorenzo Spolverato eDi Palma si sono scagliati contro di lei con parole molto dure. I tre gieffini non hanno risparmiato pesanti offese alla concorrente brasiliana, un comportamento che non è passato inosservato. Sul web, infatti, molti utenti li stanno criticando per i toni usati. Secondo l’ex velina di Striscia la Notizia, il modo di fare disarebbe legato alla mancanza di una figura maschile nella sua vita. A tal proposito,ha dichiarato: “Quella sbatte le porte, urla, sbraita in camera, è una maleducata! Si trovasse un fidanzato e facesse l’amore”. Sempre soffermandosi sulla situazione sentimentale della modella,ha commentato anche il rapporto trae Javier, sottolineando una certa incoerenza nei comportamenti della gieffina.