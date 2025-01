Secoloditalia.it - Ostaggi, indecente show di Hamas: liberati tra spintoni e miliziani a viso coperto. Netanyahu: un orrore (video)

Nuovo rilascio diisraeliani oggi da parte disecondo quanto previsto dall’accordo per il cessate il fuoco a Gaza entrato in vigore il 19 gennaio scorso. In cambio Israele libererà 110 prigionieri palestinesi, tra cui 30 minorenni. E nuovodi, come sabato scorso per il rilascio delle quattro soldatesse israeliane. Tre punti di incontro scelti per il rilascio degli(in tutto 8), uno a Khan Yunis, vicino alla casa di Sinwar, il defunto leader di, a Khan Yunis, a Beit Lahia e a Jabalia. Qui, come si vede dalle immagini trasmesse dalle televisioni arabe, si sono radunati terroristi armati e a voltoe civili.Rilasciati daaltri 8tra calca e terroristi a voltoLa prima a essere rilasciata, dopo 482 giorni di prigionia è la soldatessa Agam Berger, 29 anni, che nella base di Reem ha potuto riabbracciare i genitori.