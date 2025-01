Lanazione.it - “Oltre il corpo: il viaggio della coscienza”, incontro con l’Archeosofica

Arezzo, 30 gennaio 2025 – Dopo il successo delle prime tre conferenze del ciclo dal titolo “Alle frontiere dell’Aldilà”, organizzato dalla Associazione Archeosofica nella propria sede di via Alessandro Dal Borro 58, in zona Pescaiola, ad Arezzo, Sabato 1 febbraio si terrà il quartoche ha come tema: “il: il”, sempre con inizio alle ore 17,00. Gli incontri precedenti hanno messo in evidenza come le antiche civiltà egizia, tibetana e il cristianesimo antico conoscessero, almeno in parte, le dinamiche segrete che regolano la vita interiore dell’individuo e il suo passaggio nel cosiddetto “Aldilà”. Così, dopo aver presentato i tre libri dei “morti” ad oggi conosciuti, questa conferenza affronterà dunque un tema che riguarda da vicino ciascun individuo sulla Terra, ponendo alcune domande fondamentali: come siamo fattialfisico? Esiste l’anima? E se sì, in cosa consiste? Sulla scia delle intuizioni antiche e alla lucesperimentazione archeosofica, osserveremo l’uomo e la donna da un punto di vista sia energetico che più profondo, al fine di conoscere meglio noi stessi e ilche ci attendele soglie dell’Aldilà.