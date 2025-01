Puntomagazine.it - Napoli: “Porta mille euro e riavrai la macchina. Vieni da solo”. Tre in manette

Leggi su Puntomagazine.it

. I carabinieri tendono una trappola agli estorsori davanti al carcere di Secondigliano. La seconda telefonata al proprietario, mentre denunciava l’accaduto“davanti al carcere di Secondigliano ela tua auto.da.”Una doccia fredda per un cittadino che nemmeno sapeva gli avessero rubato la.Quando è diventato chiaro che non fosse uno scherzo di cattivo gusto, la vittima è corsa a denunciare il furto ai Carabinieri di Capodimonte. Le lancette segnano le 15.Durante la stesura della denuncia, la seconda telefonata. Ad ascoltare in vivavoce anche i militari, già a lavoro per organizzare una sortita e bloccare gli estorsori. Dall’altro capo del telefono le ennesime raccomandazioni: rendez vous alle 16.30,dae non fare scherzi.il prezzo della restituzione della propria auto, un cavallo di ritorno da concludersi davanti al carcere di Secondigliano.